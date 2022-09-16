Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlüklerinin ve emniyet birimlerinin tüm hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Bakan Soylu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli. Olası bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı, 1949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır. Nüfus müdürlüklerimiz, 18 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileklerimizle."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması

ÖSYM açıkladı: KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 31 Temmuz'da iptal edilen sınavın yerine 18 Eylül tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans oturumları sınavına giriş belgelerini erişime açtı.

2022-KPSS Ön Lisans başvuruları uzatıldı: Son gün yarın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-KPSS Ön Lisans başvuru tarihinin 16 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı.

2022-KPSS Ön Lisans başvuruları uzatıldı: Son gün yarın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-KPSS Ön Lisans başvuru tarihinin 16 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı.