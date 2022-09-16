İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlüklerinin ve emniyet birimlerinin tüm hazırlıklarını tamamladığını belirtti.
Bakan Soylu, paylaşımında şunları kaydetti:
"Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli. Olası bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı, 1949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır. Nüfus müdürlüklerimiz, 18 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileklerimizle."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması
ÖSYM açıkladı: KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 31 Temmuz'da iptal edilen sınavın yerine 18 Eylül tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans oturumları sınavına giriş belgelerini erişime açtı.
2022-KPSS Ön Lisans başvuruları uzatıldı: Son gün yarın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-KPSS Ön Lisans başvuru tarihinin 16 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı.
2022-KPSS Ön Lisans başvuruları uzatıldı: Son gün yarın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-KPSS Ön Lisans başvuru tarihinin 16 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı.