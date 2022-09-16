Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda hızlı tren seferlerinin 10 Eylül'den itibaren 44'ten 56'ya çıkarıldığını hatırlattı. Ankara-İstanbul arasında karşılıklı sefer sayısının 24'e yükseltildiğini belirten Karaismailoğlu, sefer sayılarının Konya-İstanbul arasında 10'a, Konya-Ankara arasında 14'e ulaştığını kaydetti.



Karaismailoğlu, Eskişehir-İstanbul arasına da ilk defa sefer konulduğunu belirterek, hızlı trenin sabah saat 06.00'da Eskişehir'den İstanbul'a, akşam saat 20.40'ta İstanbul'dan Eskişehir'e hizmet verdiğine dikkati çekti. Karaismailoğlu, günlük koltuk kapasitesinin Ankara-İstanbul hattında 7 bin 686'dan 10 bin 584'e çıktığına işaret etti.

Kapasitenin Konya-İstanbul hattında 3 bin 288'den 4 bin 542'ye, Konya-Ankara hattında 5 bin 796'dan 6 bin 762'ye yükseldiğinin altını çizen Karaismailoğlu, sefer sayısının çoğaltılmasıyla yolcu kapasitesinin 5 bin 118 kişi arttığını vurguladı.



Karaismailoğlu, "Hızlı tren sefer kapasite artışının devreye alındığı 10 Eylül'de günlük 31 bin 651 yolcuyla yolcu taşıma rekoru kırıldı. 10-15 Eylül tarihleri arasında 172 binden fazla yolcu hızlı trenlerle seyahat etti. En fazla yolcu 87 bin 163 kişiyle Ankara-İstanbul-Ankara arasında taşındı. İlk defa açtığımız Eskişehir-İstanbul arasında aynı dönemde 4 bin 460 yolcu seyahat etti" bilgisini paylaştı.

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