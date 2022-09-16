Türkiye Gazetesi

Adana'da aralarında Şehitler Ormanı'nın da bulunduğu çok sayıda noktayı yakan şahıs hakkında istenen belli oldu. Adana’da 24, 29 ve 30 Ağustos ile 3 ve 4 Eylül 2021 tarihlerinde aralarında Şehitler Ormanı’nın da bulunduğu 5 ayrı noktada orman yangını çıktı. Havanın yangın çıkacak kadar sıcak olmamasından ve sürekli yangın çıkmasından, ayrıca Şehitler Ormanı'nda yangın çıkmasından şüphelenen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle ormanlık alanda pusu kurarak çalışma başlattı.

YAKALADIKLARI ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDEN BENZİN VE PARA ÇIKTI

Ekipler, yangın çıkan noktada motosikletli bir kişinin kaçtığını gördü. Ekipler motosikletli şahsın peşinden gitti. Bir süre ormanlık alanda şahsı kovalayan polis, daha sonra şahsı yakaladı. İsminin Ali İhsan K. (21) olduğu öğrenilen şahsın motosikletinden pet şişe içinde benzin, 600 euro ve 500 lira para çıktı. Emniyete götürülerek sorguya alınan zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Ali İhsan K. ile avukatı katıldı. Ali İhsan K., çok pişman olduğunu, amacının ormanı yakmak olmadığını söyleyerek, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı ‘terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma’ ve ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Ali İhsan K.’ya 100 bin lira da adli para cezası verildi.

Son dakika: Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı Son dakika haberine göre; Muğla'nın Ula ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın yerleşim yerlerini tehdit ederken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları canla başla devam ederken Muğla Valiliği yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Alanya’da korkutan orman yangını! Alevlere 4 helikopterle müdahale Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Karamanlar Mahallesinde orman yangını çıktı. Yangına 4 helikopter, arazözler ve itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Tokat’ta aynı yerde 24 saat sonra ikinci kez orman yangını! Vatandaş yardım istedi Tokat’ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylasında dün yanan 3 hektar ormanlık alanda ikinci kez yangın çıktı. Vatandaş çektiği video ile yardım istedi. Yangın bir saat süren çalışma sonrası kontrol altına alındı.