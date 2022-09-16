Türkiye Gazetesi

CHP Trabzon eski Milletvekili Haluk Pekşen Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pekşen için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında "25 ve 26'ncı dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen'e Allah'tan rahmet, ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Partiler 6 milyon genci kazanma yarışında AK Parti, gençlere TOKİ’den ev fırsatı sundu, yurtlara zam yapmadı, KYK faizini sildi. CHP ise ilk cep telefonu, ilk oyun konsolu ve ilk araç alımında ÖTV indirimi vadetti.

Erdoğan'dan, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığına ziyaret Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İYİ Parti'li Tatlıoğlu'ndan dikkat çeken 'CHP'yle ittifak' açıklaması: Avantajlı değil 6'lı masada çatlak derinleşirken, İYİ Parti ve CHP arasındaki gerilime bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, yeni seçim kanununa dikakt çekerek, "CHP'yle ittifak olmak avantajlı değil" açıklamasında bulundu.