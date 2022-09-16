Türkiye Gazetesi

Haluk Pekşen kimdir, kaç yaşındaydı? Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen neden öldü? TBMM’de 25'inci ve 26'ncı Dönemde CHP’nin Trabzon milletvekili olarak görev yapan Pekşen için taziye mesajları paylaşıldı. Peki; Haluk Pekşen kimdir?

HALUK PEKŞEN NEDEN ÖLDÜ?

Kalp kapakçığı zarında iltihaplanma nedeniyle Ağustos ayında Bodrum’da rahatsızlanan Pekşen’in geçtiğimiz hafta Ankara’da bulunan Güven Hastanesi’nde tedai altına alındığı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pekşen için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında "25 ve 26'ncı dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen'e Allah'tan rahmet, ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

HALUK PEKŞEN KİMDİR?

1961 yılında Trabzon’un Yomra ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Yomra’da, Lise öğrenimini Ankara Başkent Lisesi’nde Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

1987 Yılında Avukatlığa başlayan Haluk Pekşen, SODEP ile başladığı siyasal yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi ile devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1992 yılında açılışı sonrasında Trabzon’da yapılan ilk MYK toplantısında alınan kararı ile açılış konuşması Haluk Pekşen tarafından yapıldı.

Kulüpler Birliği Hukuk Kurulu Başkan Vekilliği, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği danışmanlığı, Doğu ve güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkan Vekilliği, Türkiye İhracatçılar Birliği kurucusu ve Başkan Vekilliği, Tur Operatörleri Derneği Genel Sekreterliği ile Değerler ve Dayanışma Derneği Başkanlığını da yapan Pekşen çok sayıda sivil toplum faaliyetinde aktif olarak görev aldı.

Çok sayıda yerel, ulusal ve uluslararası basın ve yayın kuruluşunda söyleşi ve makalesi yayınlandı.

1997 yılında KEİPA tarafından kabul edilen ve halen inşası devam eden “İpekyolu Demiryolu Projesi” nin fikir sahibi, Avrupa Sivil Havacılık Güvenliği, Uluslararası Yardım Kuruluşları Konvansiyonu, Avrupa Seyrüsefer teşkilatı (Eurocontrol) Müellifliği de yaptı.

Türkiye’nin ilk, “İç hatlar uçuş lisanslı havayolu şirketi”nin kurucusu olan Pekşen, Halen uçmakta olan çok sayıda havayolu, yolcu, kargo ve yer hizmeti şirketinin kurucusu ve danışmanı olarak görev yaptı.

2000 yılı Beş Yıllık Kalkınma Plan çalışmalarında, AB ile ilişkiler Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığı, 2001 Ekonomik krizi sonrasında ise “Güçlü Ekonomiye Geçiş” çalışmalarında görev aldı.

Birçok uluslararası konvansiyon çalışmalarında da yer alan Haluk Pekşen aynı zamanda halen yürürlükte olan çok sayıda temel yasa ve yasa çalışmalarında görev yaptı.

Haluk Pekşen evli ve iki çocuk babasıydı.