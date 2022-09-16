Türkiye Gazetesi

Hain terör örgütü PKK ile mücadele operasyonlarla olduğu kadar ikna çalışmaları ile de sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları ile terör örgütü PKK mensubu olan teröristlere ikna olmaları için çalışmalar yapılıyor. İçişleri Bakanlığı 1 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, 1 terörist PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

TESLİM OLANLARIN SAYISI 84'E YÜKSELDİ

Terör örgütüne 2015'te katılan teröristin Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu, 1 Ocak'tan bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 84'e yükseldi.

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