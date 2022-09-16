Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi. Erdoğan ve Reisi'nin zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki görüşmesi basına kapalı devam ediyor.

Erdoğan-Putin Zirvesi'nde dikkat çeken Ruble kararı Şanghay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili görüşme gerçekleştirdi. Dünyanın gözü kulağı bu görüşmedeydi ki detaylar gelmeye başladı. Putin, Türkiye'nin Rus gazı ödemelerinin yüzde 25'ini rubleyle yapacağını duyurdu. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil bir düzenin tesisi için çalışıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında tahıl koridoru, terörizmle mücadele, COVID-19, Ukrayna-Rusya savaşı başlıkları öne çıktı. Erdoğan, "Küresel sistemin reform ihtiyacını vurgularken bir yandan daha adil bir düzenin tesisi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.