Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'de kalan PKK'lı teröristlerin sayısını açıkladı. 'Türkiye Aşkına Güçlü Kırklareli Buluşması'nda halka hitap eden Bakan Soylu, "Türkiye'de ne kadar PKK'lı terörist kaldı?" sorusuna rakamlarla cevap verdi.

Bakan Soylu, "Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı." dedi.

Bakan Soylu duyurdu: 7 bin öğretmeninin soruşturması tamamlandı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde kura ile atamaları yapılan 16 bin 345 öğretmenden 7 bininin güvenlik soruşturmasının tamamlandığını açıkladı.

Bakan Soylu'dan evlat nöbetinin 4. yılında çarpıcı mesaj: PKK'yı söküp atmak ABD'yi söküp atmaktır İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da evlat nöbetinin 4. yılında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, açıklamasının bir bölümünde ''PKK ve YPG'nin patenti ABD'dedir. Onlar olmasa böyle bir terör örgütü olmaz. Bizim ABD'ye ve Avrupa'ya ihtiyacımız yok. Bizi zayıflatmak için her türlü senaryoyu uyguluyorlar'' ifadelerini kullandı.

.