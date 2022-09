Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi az önce Erzurum'dan geldi, Türkiye sallandı. Erzurum'da 4,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem aynı ölçüde Bingöl ve çevrelerinde de hissedildi. AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 23.30’da merkez üssü Erzurum’un Çat ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Bingöl'de de vatandaşlar korku içerisinde kendini dışarı attı.

ERZURUM VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA VAR

Erzurum Valisi Okay Memiş, deprem sonrası can ve mal kaybının olmadığını açıkladı. Memiş, "İlk belirmelere göre herhangi herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" dedi.

