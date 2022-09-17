Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlarla başarıyla devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, teknik takip işlemleri ve MASAK raporu doğrultusunda DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi.

ZANLILARDAN 4'Ü TUTUKLANDI

Operasyonda DAEŞ adına para toplama, para transferi gibi örgüt adına faaliyetler yürüttükleri tespit edilen 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Haklarında tahdit kaydı bulunan 9 yabancı uyruklu kişi için de idari işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 58 bin 950 avro, 37 bin 600 Türk lirası, 400 dolar, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, kitap, sahte kimlik ve pasaport ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si deport edildi ve 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 10 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 9 şahıs gözaltına alındı.

Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın ele başı tutuklandı Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın ele başı "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklandı.

Erdoğan açıkladı: DEAŞ elebaşı Türkiye'de yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ terör örgütünün elebaşı Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını açıkladı.