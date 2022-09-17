Türkiye Gazetesi

Pazar günü gerçekleştirilecek ‘Büyük Aile Buluşması’nda, Fatih Saraçhane Parkı’ndan Beyazıt Meydanı’na yürünecek. Bu etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, LGBT yapılanmasının medya, bilgisayar oyunları, müzik gibi araçlarla yayıldığına dikkat çekti. LGBT’nin arkasında egemen güçler ve dev sermayenin olduğunu vurgulayan Mican “Araştırmalarımıza göre LGBT dayatmasının, hızla ve rahatça yayılmasının arkasında küresel güçler var. Kurmak istedikleri yeni dünya düzeni için işleme aldıkları planların en büyük parçası LGBT yayılımıdır. Çünkü insan neslini azaltıp kolay yönlendirilebilecek topluluklar istiyorlar. Eğer bunlara tedbir alınmazsa dünya büyük bir felaketle karşı karşıya kalacak. Maalesef ülkemizde de bazı siyasi parti ve yöneticileri, kimi dernekler, kripto odaklar, sanatçılar, şarkıcılar, sporcular bunlara açık açık destek veriyor. Bunların bütün yapılarının kapatılması için 150 bin imza topladık. Çok yakında bunu hazırladığımız raporla birlikte TBMM’ye sunacağız” diye konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı protesto edilen LGBT etkinliğini iptal etti Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, LGBT etkinliğinin iptal edildiğini duyurdu. Bu yıl Sırbistan’da düzenlenmesi planlanan etkinlik, ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

İçişleri Bakanı Soylu: LGBT'yi fonluyorlar! Bakan Soylu, yurt dışından LGBT derneklerine yönelik ciddi bir fonlama olduğunu ifade ederek “Bunu dile getiriyoruz, burada bir sorun olduğunu paylaşıyoruz ama buna rağmen dönüp yine bizi linç etmeye çalışıyorlar” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, fahri LGBT üyesi yapıldı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde 13 kişilik bir ekipten oluşan LGBT üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Fahri LGBT üyesi yaptıklarını duyurdu.