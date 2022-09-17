Türkiye Gazetesi

Esma Altın / Emrah Özcan | ANKARA

Dış politikada kararlı duruşu ve mazlum ülkelerin yanında yer almasıyla dünyanın takdirini toplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı her zirvenin odak noktası oluyor. Haziran ayı sonunda Madrid’de yapılan NATO toplantısında büyük ilgi gören ve liderle yaptığı samimi sohbetler fotoğraflara yansıyan Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde yapılan Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde de güçlü liderliğini gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile yaptığı samimi sohbet sırasında çekilen fotoğraf dün günün konusu oldu.

Madrid’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan yine ilgi odağıydı. Johnson’ın parmağıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı göstererek, Türkçe “Çok güzelsin” sözleri gülüşmelere neden olmuştu.

Sosyal medyanın yanı sıra, dünya gündemine de oturan fotoğraf karesi için binlerce yorum yapıldı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı diğer ülke liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı konuşurken merakla dinlediği fotoğrafı ‘dünya lideri’ etiketiyle paylaştı. Uzmanların görüşleri ise şöyle:

> İLETİŞİM UZMANI ALİ SAYDAM: Fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderler içerisinde başköşede yer alması tesadüf değil. Sayın Cumhurbaşkanı, bütün diplomatik görüşmelerinde ortamlara ve konumlandırmaya son derece dikkat eden bir siyasetçi. Türkiye itibar noktasında dünyada son derece önemli bir yere gelmiş vaziyette. Bu fotoğraf da bunun göstergesi.

> BEDEN DİLİ UZMANI MURAT ERTAN: Cumhurbaşkanı’mız misafir değil sanki ev sahibi. Aliyev’in Erdoğan’ın yanında oturması yakınlık göstergesi. Putin’in ellerinin birleşmiş olması, bedeninin Erdoğan’a doğru yönelmesi, yüzündeki tebessüm, Cumhurbaşkanı’na gösterdiği ilgi ve alakayı gösteriyor. Korumalar ve karedeki diğer kişiler dahi Cumhurbaşkanı’na yönelmiş durumda. Bu, Cumhurbaşkanı’na ne kadar önem verildiğini, saygı duyulduğunu ve sevildiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanı’mız ise lider pozisyonunda duruyor. Vücut dilini çok iyi kullanmış. Masanın ilgi odağı durumunda.

> SİYASET BİLİMCİ ONUR ERİM: Sayın Cumhurbaşkanı’nın, liderler içerisinde en başta oturması siyasi tarih içerisinde nadir görülebilecek anlardan biridir. Bu fotoğraf Türkiye’nin geldiği noktayı çok güzel özetliyor. Bundan 25 sene evvel böyle bir fotoğrafın olamayacağını hepimiz biliyoruz. Bu kare Sayın Cumhurbaşkanı’nın iletişim becerisinin de bir göstergesi. Bire bir ilişkilerinde insanları kendine çekebiliyor.

Erdoğan’ın liderlerle olan fotoğraf karesine siyasilerden de değerlendirmeler geldi:

> İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dünya lideri. Allah nazarlardan korusun.

> AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç: ‘Sembolik Cumhurbaşkanı’ önerenler fotoğrafa iyi bakın. Dünya liderliği sembolik yetki ile değil, milletten alınan güçle mümkündür.

> AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can: Altılı masada kim lider kim nereye oturacak tartışılırken, Reis başköşeye oturmuş. Altılı Masa, var mı böyle bir adayınız?

Erdoğan: Doğu-Batı arasında köprü konumundayız Şanghay'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin Doğu ile Batı arasındaki köprü konumu bizlere emsalsiz imkânlar sunmaktadır. Güvenlikten ekonomiye, enerjiden ulaşıma her alanda iş birliğine hazırız.” dedi.

Bakan Soylu: Tıpış tıpış Erdoğan'ın ayağına geldiler Kırklareli'nde Polisevi Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Soylu, "Avrupa, ne pandemi meselesinde, ne de enerji meselesinde burnunun önünü göremeyecek derecede bir stratejik eksikliğinin içine düşmüştür." dedi.