Türkiye Gazetesi

Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin’in basına kapalı toplantının yankıları gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği bugün de ABD’de devam ederken, dünkü toplantının öncesinde Cumgurbaşkanı Erdoğan ve Rus liderin kol kola girip yürüdüğü görüldü.

KOL KOLA GİRİP TOPLANTI ODASINA DOĞRU YÜRÜDÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü. Görüşme öncesinde iki liderin görüşmenin yapılacağı odaya kol kola girdiği görüntüler sosyal medyada çok izlendi. Putin'i her fırsatta eleştiren ABD Başkanı Biden'ın ve Rusya’ya yaptırımlar uygulayan Avrupa liderlerinin bu görüntülere vereceği tepki ise merak konusu oldu.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ VE YORUM ALDI

Kol kola yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında bir yandan da koyu bir sohbet gerçekleşti. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler çok beğenildi ve yorum aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant'ta ağaç dikti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant’ta ağaç dikti.

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Semerkant Zirvesi: Küreselleşen Bir Dünyada Diyalog ve İşbirliği Özbekistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki (ŞİÖ) dönem başkanlığı çeşitli olaylar ve eğilimlerle oldukça yoğun bir zamana, tabiri caizse bir devrin bitip diğerinin başladığı ve sonuçları henüz tahmin edilemeyen “tarihî kırılma” dönemine denk geldi.