Türkiye Gazetesi

Dijital çağ gereği artık birçok şeyi internet üzerinden halledebiliyor hatta satın alabiliyoruz. Bu kolaylık elbette dolandırıcılara kapı açıyor. İlan siteelerinde alışveriş yaparken dikkatli olmak gerekiyor çünkü dolandırıcılar bu sitelerde resmen kol geziyor ve alışveriş yapmak isteynleri dolandırıyor. Evine televizyon almak isteyen genç, bir internet sitesinde gördüğü ilan üzerine bir kişiyle 700 TL karşılığında anlaştı.

PARAYI YOLLADI AMA TELEVİZYON GELMEDİ

Parayı belirtilen banka hesabına gönderen genç, beklediği televizyona bir türlü kavuşamadı. Tüm girişimlerine rağmen parasını da iade aylamayan genç mahkemenin yolunui tuttu.

Siteye ilan veren ve banka hesabına para yatırılan iki sanık hakim karşısına çıktı. Ağır Ceza Mahkemesi, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" yapmakla suçlanan iki sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık avukatları kararı temyiz edince devreye Yargıtay 15. Ceza Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, nitelikli dolandırıcılıkla suçlanan sanıklara verilen mahkumiyet kararını onadı.

'UYGUN FİYATSA ARAŞTIRILMALI'

Öte yandan hukukçular, tüketicilerin popüler internet sitelerinde gezinirken ederinden daha ucuza verilen ürün ilanlarına itibar etmemeleri gerektiğini dile getiriyor. Hukukçular, "Kimse, kimseye hele şu devirde ederinden daha cuzua bir ürün vermez. Eğer bir ürün piyasa değerinden daha uygun bir fiyata satılıyorsa araştırılması gerekiyor." uyarısında bulunuyor.

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