Türkiye Gazetesi

Nisan ayında düzenlenen operasyonda hücre evinde patlayıcı yakalanmıştı. O operasyona ilişkin yakalanan 2 şüpheli hakkında mahkeme kararı verdi. Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik emniyet ve istihbarat güçleri operasyon düzenlemiş, örgütün eylem hazırlığında olduğu bilgisi alarak 27 Nisan gecesi Sancaktepe ilçesindeki bir hücre evine baskın düzenlemişti.

Yaklaşık 5 ay önce yapılan operasyonda, H.T., C.P. ve O.A. isimli 3 terörist, bomba hazırlarken suçüstü yakalanmış, hücre evinde gerçekleştirilen aramalarda, yaklaşık 5 kilogram patlayıcı ve bomba düzenekleri ele geçirilmişti.

YAKALANMALARI İÇİN YENİ OPERASYON

Olayla ilgili yürütülen soruşturmalarda yeni delilere ulaşıldı. Patlayıcılar üzerinde parmak izi tespit edilen firari şüphelilerin yakalanması için operasyonlarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DKP/BÖG üyesi M.O. ve E.T. adlı 2 hücre iyesinin yakalanması için 14 Eylül’de yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

İki farklı adrese düzenlenen operasyonda M.O. ve E.T. adlı örgüt üyeleri yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda yine örgütsel dokümanlara ve hücre üyelerine ait dijital materyallere el konuldu. Her iki şüpheli, ifade işlemleri için İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar, 2 gün süren sorgularının ardından dün sağlık kontrolünden geçirilerek sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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