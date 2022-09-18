İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu, Yüksekova'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği 1 teröristin ise kıskıvarak yakalandığını duyurdu. Bakan Soylu yazılı açıklama yapıldı.
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Soylu: “Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH, çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı. Sayı 3 daha eksildi.” dedi.
Bakan Soylu'dan PKK'ya katılması için genç kızı kandıran HDP ilçe başkanına tepki Bakan Soylu'dan PKK'ya katılması için genç kızı kandıran HDP ilçe başkanına tepki gösterdi. Soylu, "Bu çocukları size rağmen okullarına ve geleceğe hazırlayacağız. Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz" dedi.