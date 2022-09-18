Türkiye Gazetesi

Sınava gelen kimi aday erken saatlerde geldi, kimisi de sınava dakikalar kala geldi. Velileriyle gelen öğrenciler heyecan içinde sınav binasına alındı. Sınavın son dakikasında koşarak gelen bazı öğrenciler ise kapı kapanmadan içeri alındı. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alınırken, saat 10.00 itibariyle okullarda kapılar kapatıldı.Sınav hakkında konuşan işletme mezunu İkram Yılmaz, ilk sınavın iptal edilmesiyle ilgili, “Böylesi daha adil bir sonuç olacaksa hayırlısı olsun. Böylesi daha adil oldu. Bir haksızlık varsa bunun adına mutlu oldum, bunun düzeltilmesi ve tekrar edilmesi herkes adına daha hayırlı oldu diye düşünüyorum” diye konuştu. Öğrencilerin iptal edilen sınava daha iyi çalıştığını anlatan Abdurrahman Temiz isimli veli, “İnşallah hayırlısı neyse o olsun. İnşallah bu sefer daha düzgün bir sınav olur, herkes iyi neticeler alır. Aslında iptal edilmesine sevinmedik, çünkü ona göre hazırlanmıştı. Böylesi daha iyi oldu, kimsenin kafasında bir şüphe kalmadı” dedi. Sınava giren Veysel Polat ise, "İnşallah bu sınavda herkes açısından istediğimiz sonucu alırız. Büyük emekler veriliyor. Bugüne gelebilmek için mezun olduktan sonra sırf sınava girebilmek için çalışmayan insanlar var. Para kazanabilecekken hayallerini bunun üzerine kuranlar var. İnsan bir emek harcıyor. Bu emeğin karşılığını almak istiyor. Bugün de bakalım sınava gireceğiz. İnşallah istediğimiz olur" şeklinde konuştu.

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