Türkiye Gazetesi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MIT Bölge Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile müşterek olarak Menderes ilçesinin Gümüldür Mahallesi Ege Denizi açıklarında 16 Eylül günü saat 19.37 sıralarında isimsiz bir sürat teknesine operasyon düzenledi. M.E., H.A., M.B.K. ve O.K. isimli organizatörler eşliğinde deniz yolu ile Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmak isteyen FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında mahkumiyet kararı bulunup dosyaları istinaf mahkemesinde olan A.İ., H.R.C., N.Ş., N.B., Ö.V.Ç., S.E. ve S.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Firari FETÖ hükümlüsü yakayı Gaziantep'te ele verdi Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Önce Ankara şimdi İstanbul… 4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 13 gözaltı İstanbul merkezli 4 ile gerçekleştirilen FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonla 13 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika: Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgüt mensubu olduklarına ve örgütsel toplantı yaptıklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan 15 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.