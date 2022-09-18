Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesindeki 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Esentepe Karakolunda meydana geldi. Nöbet değişimi yapılan askeri araca terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker, askeri ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınarak, terör mevzileri ateş altına alındı.

ŞANLIURFA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şanlıurfa ili Suruç ilçesi 3. Hudut Alay Komutanlığı emniyet mevzisine terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG’nin hain saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit olmuştur. Şehidimiz bugün GAP Havaalanında düzenlenecek tören sonrası memleketi Gaziantep iline uğurlanacaktır. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun” denildi.

Öte yandan şehit askerin sözleşmeli er İsmet Aybek olduğu öğrenildi.

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