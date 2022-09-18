Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yaşayan bir kadın, ayrıldığı erkek arkadaşından birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırmasını istedi.

Erkek arkadaşı fotoğrafları silmeyi reddedince dava açtı. Yerel mahkeme kadını haksız bulunca dosya Yargıtay'a gitti.

Yargıtay, fotoğrafların kaldırılmamasının özel hayatın gizliğini ihmal etmediğine hükmetti ama "Verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçu işlendiğine karar verdi.

Kararda, "Sanık cezası 2 ile 4 yıl arası hapis olan bu suçtan yargılanmalıdır" denildi.

Yargıtay’dan depozito kararı! Kiracıyı haklı buldu Türkiye’de kiracı-ev sahibi davalarında en fazla tartışma konusu olan depozito konusunda Yargıtay kritik bir karar verdi.