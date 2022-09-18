Türkiye Gazetesi

Muharrem İnce, Gençlik Laboratuvarı Derneğinin “Gençleştir” kampanyası çerçevesinde Atakum Körfez Yat Limanı Amfi Tiyatro'da "Mavi Sandalye" programının konuğu oldu. Gençlerin sorularını yanıtlayan İnce, 6’lı masa ve onu oluşturan muhalefet liderlerini eleştirdi. 6’lı masadaki liderlerin ciddi konular konuşmadığını ifade eden Muharrem İnce, “Bana, ‘Bu iktidarı değiştirmek isteyen bir 6’lı masa var, neden orada değilsin’ diye sorabilirsiniz. Orada çünkü bize '40 katır mı 40 satır mı' bunu dayatmak istiyorlar. Bu 6’lı masanın başarılı olma şansı yok. Kılıçdaroğlu, ‘İktidar olduğumuzda İstanbul Sözleşmesi'ni onaylayacağız’ diyor. Karamollaoğlu, ‘İstanbul Sözleşmesi’nden iyi ki çıktık’ diyor. Ali Babacan, ‘Ergenekon ve Balyoz’u yeniden açacağız’ diyor. Kılıçdaroğlu da sabahında rahmetli Tataroğlu’nun eşine gidiyor özür dilemek için. Birisi diyor ki 'Suriyelileri göndereceğiz'. Davutoğlu diyor ki 'Nasıl gönderiyorsun, zor'. Suriyeliler konusunda anlaşamamışlarsa, Ergenekon-Balyoz’da anlaşamamışlarsa, İstanbul Sözleşmesi'nde, kamulaştırmada anlaşamamışlarsa yarın iktidar olduklarında nasıl yönetecekler? Ne yapıyorlar? Ayda bir toplanıyorlar; çay, kahve, kek yiyip içiyorlar. ‘Ya geçen sizde yediğim kek ne güzel oldu, geçen sizlerin getirdiğiniz meyveler organik mi?’ Birer de küçük altın alıp verseler birbirlerine daha iyi olur. Anlaşıyormuş gibi görülmelerinin nedeni hiçbir ciddi meseleyi konuşmamış olmalarıdır. 6 lider karar alacak, bir tane cumhurbaşkanı seçeceklermiş, o da uygulayacakmış. Böyle bir şey olabilir mi? Cumhurbaşkanı, parti başkanlarının emir eri midir?” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den altılı masaya sert eleştiri: Bunlar iş başına gelirse tezkere geçmeyecek Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6’lı masadaki siyasi liderlerin birbirlerine ters düşen açıklamaları ve eylemlerini sert bir dille eleştirdi. İnce, 6’lı masanın etrafındakilerinanlaşamadığını “CHP, Libya teskeresine 'hayır' oyu verdi. İYİ Parti 'evet' oyu verdi. 'Tayyip gitsin' tamam kabul ama bunlar iş başına geçince Libya teskeresi geçemeyecek meclisten, koalisyon çatlayacak" dedi.

Muharrem İnce yine CHP'yi hedef aldı: HDP'li olsaydınız İBB'de işe girerdiniz Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bazı televizyon kanallarının CHP'li belediyelerden kaynak aldığı iddiasının ardından şimdi de partinin HDP’yle ilişkisini gündeme getirdi. CHP'deki siyasi değişime değinen İnce, "HDP'li olsaydınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe girdiniz" dedi.

Muharrem İnce'den, 6'lı İttifakı eleştirisi: Hiçbiri Erdoğan'ı yenerim diyemiyor Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı İttifakı eleştirerek, “Şunu söyleyeyim, 6’sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan’ı yenerim düşün peşime diyemiyor” dedi.