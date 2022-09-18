Türkiye Gazetesi

Kraliçe Elizabeth cenazesi saat kaçta? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth cenaze töreni tüm dünyada merak ediliyor. 19 Eylül günü Westminster Sarayı’nda yatan naaş manastıra taşınacak. Konvoyla birlikte Windsdor Kalesi’ne götürülecek naaş Aziz George Katedrali’ne gömülecek. Prenses Diana’nın cenaze törenini milyonlarca kişi canlı takip etmişti. Peki; Kraliçe Elizabeth cenazesi saat kaçta? Kraliçe Elizabeth cenaze töreni izleme yolları!

KRALİÇE ELİZABETH CENAZESİ SAAT KAÇTA?

19 Eylül 2022 Pazartesi günü yapılacak cenaze töreni Türkiye saatiyle 13:00’de başlayacak. İngiltere monarşisinde 70 yıllık saltanatı boyunca ülkenin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

KRALİÇE ELİZABETH CENAZE TÖRENİ İZLEME YOLLARI!

Cenaze törenini gün boyu haber kanallarından canlı takip edilebilecek.

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TORUNLARI NÖBET TUTMUŞTU

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunları, Londra'daki Westminster Hall'de Kraliçe'nin tabutunun başında nöbet tuttu.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in torunları, başkent Londra'daki Westminster Hall'de cenazesinin başında nöbet tuttu. Kraliçe'nin hayatını kaybetmesiyle resmi olarak ülkenin yeni hükümdarı ilan edilen Kral 3. Charles'ın oğulları Galler Prensi William ve Sussex Dükü Prens Harry de dahil olmak üzere Kraliçe'nin diğer torunları Prenses Beatrice, Prenses Eugenie, Lady Louise Windsor, Vikont Severn, Peter Phillips ve Zara Tindall cenaze başında nöbet tuttu.

Kraliçe'nin 8 torunu tarafından gerçekleştirilen nöbet 15 dakika sürdü. Kral 3. Charles'ın oğulları Prens Harry ve Prens William nöbet sırasında askeri üniforma giyerken, Kraliçe'nin diğer torunları ise koyu renkli sivil kıyafetlerle nöbete katıldı. Torunları cenaze etrafında nöbet tutarken, Kraliçe'nin naaşı kilometrelerce uzunluktaki kuyrukta bekleyen halk tarafından ziyaret edilmeye devam etti.

Öte yandan Prens Harry, İngiltere Kraliyet ailesinden gelen görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşmesinden sonra ilk kez yeniden askeri üniforma giydi. 2020'de Kraliyet görevlerini bırakmasından bu yana Prens Harry, İngiltere Kraliyet ailesinin resmi etkinliklerinde askeri üniforma giymiyordu. İngiltere basınında yer alan haberlere göre ise, Kral 3. Charles'ın, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi başında nöbet tutan Prens Harry'nin askeri üniforma giyinmesini istediği belirtildi.