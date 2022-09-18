Türkiye Gazetesi

Beyazıt Meydanı'nda açıklamalarda bulunan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, “Biz hiçbir nefret söyleminde bulunmadık. Kişileri hedef almadık. Haklı talebimizi nefret söylemi diye çarpıtmaya çalıştılar. Üstüne basa basa LGBT dayatmasına karşıyız dememize rağmen bizi LGBT’lilerle karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Daha da ileri gidip provoke etmeye çalıştılar. İnsanlarımız sağduyusu kara propagandalara galip geldi. Başaramadılar başaramayacaklar. Biz LGBT dayatmasına karşı duruyoruz. Tek bir insanın kılına zarar gelsin istemeyiz. Bu propagandaya kapılanlara diyoruz ki sizin tercihiniz yüzünden yaşam hakları elinden alınacak bebekler için buradayız. Bu var oluş şiddetine dur denmeli. Tek isteğimiz insan neslinin var oluşunu tehdit eden bu propagandaya dayatmaya dur denmesi, tehlikenin farkında mıyız? Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar çizgi film üzerinden hedef alınıyor. Gençlerimizin zihinleri dizilerdeki LGBT propagandalarıyla bulandırılıyor” dedi.

"HERKESİ BU DAYATMADAN KURTARMAK ZORUNDAYIZ"

Model dünyasda ortaya çıkan cinsiyetsizlik algısına değinen Mican, “10 yaşında cinsiyeti değiştirilmiş çocuk mankenler podyumlara çıkartılıyor. Bu dayatmacılar bunu normal buluyor. Pişman olup tedavi olmak isteyenlere tedavisi kabul edilemez diyorlar. Vahametin farkında mıyız? Cinsiyet değiştirip pişman olanlar video çekip seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Biz yandık siz yanmayın çocuklar yanmasın diye feryat ediyorlar. Kimse bu feryadı duyamıyor çünkü onlarda sansürleniyor. Doktorlar, psikologlar dayatmalara maruz kalıyor. Dışlanmakla tehdit ediliyorlar. Bu dayatmaya boyun eğmeyen bilim adamları da var çok şükür. Onlar sayesinde pek çok gencimiz bu tehditten kurtuldu. Herkesi bu dayatmadan kurtarmak zorundayız. Çünkü onlar topluma örnek olacak kişiler ve bu konuda baskı altındalar. Talebimiz toplumumuz temeli olan ailemizin, çocuklarımızın LGBT propaganda ve dayatmalarından korunması için devletimizin gerekli tedbirleri almasıdır” şeklinde konuştu.

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