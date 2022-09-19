Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 önemli görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak ABD Senatörü Chris Coons'u Türkevi'nde ağırladı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

LİBYA HEYETİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmenin hemen ardından, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen Putin'den beklenmedik tepki... İbrahim Kalın taklidi gündem oldu Özbekistan’da gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılan Rusya Devlet Başkanı Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı beklerken yaptığı hareket gündeme damga vurdu. Rus lider Putin’in şaşkınlığı kameralara yansıdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın çevresindekilerle samimi şekilde selamlaştığını gören Putin, Kalın’ın taklidini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Central Park’ta büyük ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan’dan ABD’ye uzanan yoğun diplomasi trafiği başladı. Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere New York’a geldi. Programı öncesinde Central Park'ta yürüyüş yapan Erdoğan, büyük bir ilgiyle karşılaştı. Yanına gelip fotoğraf çektiren Burkina Fasolu bisikletçinin sözleri ise dikkat çekti.