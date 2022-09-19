Türkiye Gazetesi

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformunun organizasyonunda, 150’den fazla sivil toplum kuruluşunun katılımıyla “Büyük Aile Buluşması” yapıldı.“Çocuklarımızın LGBT Dayatmasından Korunması İçin Yürüyoruz” sloganlı etkinlik için duyurulan vakitten saatler önce Saraçhane Parkı vatandaşlarca dolduruldu. Binlerce kişi Fatih Camii, Aksaray ve Unkapanı çevresinde beklemek zorunda kaldı.

Buluşmaya gelenler, ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra “Manevi Kalkınma Şart”, “Manevi ve Ahlaki Kalkınma Yasası”, “Sapkınlığa Dur De”, “Cinsiyetsiz Toplum Projesine Dur De”, “Aileye Savaş Açanlara Geçit Vermeyeceğiz”, “Sapkınlığa Hayır”, “Aile Hedefte Başını Çevirme” ile “Küresel Çeteden Aileni ve Neslini Koru” yazılı dövizler taşıdı.

Saraçhane Parkı’nda sanat, medya ve akademi camiasından tanınmış isimler vatandaşlara hitap ederken sonrasında Beyazıt Meydanı’na yüründü.

Buluşmanın Saraçhane Parkı’ndaki bölümünde oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Ali Nuri Türkoğlu, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meltem Ayvalı, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar, Cumhuriyet Kadınları Derneği adına Elif Keskin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sefa Saygılı, gazeteci yazar Mustafa Sabri Beşer, Ersin Çelik, Tuğçe Kazaz ile İstanbul Aile Vakfı Başkanı Sami Yılmaz olmak üzere çok sayıda kişi konuşma yaptı.

ÇOCUKLAR KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

“Büyük Aile Buluşması” mitinginde konuşmacılar özetle şu mesajları verdi:

> Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Genel Başkanı Kürşat Mican: LGBT propagandasına kapılanlar şiddetten, nefretten dem vuruyorlar. Bu propagandaya kapılanlara diyoruz ki; sizin tercihiniz yüzünden yaşam hakkı elinden alınan, hiç doğmayacak bebeklerin hayat hakkı için buradayız. Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar çizgi filmler üzerinden hedef alınıyor. Gençlerin zihinleri dizilerdeki LGBT propagandasıyla bulandırılıyor. Moda dünyası cinsiyetsizlik propagandası yapıyor.

Prof. Dr. Sefa Saygılı: Bu cinsel sapkınlıklar sonradan oluşuyor. Kesinlikle genetik değil. Baktığımızda kromozomlarında, hormonlarında problem yok, genetiğinde problem yok. Bunlar sonradan olma. Bu akımlarla maalesef bunlar ülkemizde yaygınlaştırılmak isteniyor. Ateş, yuvalarımıza kadar geldi. Gençlerimiz ve çocuklarımız tehlike altında.

Bahadır Yenişehirlioğlu: Oynanan oyunlara hayır demek için buradayız. Bu millet sahip olduğu değerleriyle sonsuza kadar var olmak için bir araya geldi. Hiçbir küresel gücün sahip olduğumuz değerleri tarumar etmesine müsaade etmeyeceğiz.

Sapkın düşünceye karşı aileler birleşti! Binlerce kişi LGBT'ye dur diyecek İstanbul’da 150 Sivil Toplum Kuruluşu (STK), ailelerle bir araya gelip LGBT’ye karşı yürüyüş düzenleyecek.

Sırbistan Cumhurbaşkanı protesto edilen LGBT etkinliğini iptal etti Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, LGBT etkinliğinin iptal edildiğini duyurdu. Bu yıl Sırbistan’da düzenlenmesi planlanan etkinlik, ülke genelinde protestolara yol açmıştı.