Türkiye Gazetesi

Yurt içi ve dışında terörle mücadelede teröristlere nefes aldırmayan Türk güvenlik güçleri Gaziantep'te DAEŞ'e darbe vurdu. Gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist kıskıvrak yakanladı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği terör operasyonunda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçiren ekipler, şahısları yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk etti. Teröristler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DAEŞ Türkiye sorumlusu Adana’da yakalandı! Adana polisi, DAEŞ Türkiye’de sorumlusunu yakaladı. Türkiye’deki 5 sorumlusundan biri olan şüphelinin örgüt adına yardım adı altında para topladığı, bu paraları da esir tutulan ya da ölen örgüt üyelerinin ailelerine dağıttığı belirlendi.

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