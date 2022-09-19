Türkiye Gazetesi

Teröristlerin sınırın Suriye tarafından gerçekleştirdiği ve bir askerin şehit olduğu saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yapılan "cezalandırma atışları" sonucunda terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, 17 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, öldürülenlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin de olduğu değerlendirmesinde bulundu. 18 Eylül'de sınırın Suriye tarafından teröristlerce yapılan roketatar saldırısında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakolunda görevli bir asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristlerin saldırısına Türk Silahlı Kuvvetleri hemen karşılık verdi. İlk olarak ateş destek vasıtaları ile teröristlerin bulunduğu bölgeler ateş altına alınırken sınır hattına SİHA’lar sevk edildi. Havadan yapılan atışlar ve ateş destek vasıtalarının misliyle mukabelesi ve sonrasındaki cezalandırma atışları sonucunda terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, 17 terörist etkisiz hale getirildi. Edinilen bilgilere göre, güvenlik kaynakları, öldürülenlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin de bulunduğu değerlendirmesinde bulundu. Mehmetçiğin kanının hiçbir zaman yerde bırakılmadığı, şehit ailelerinin gözyaşlarının hesabının sorulduğu kaydedildi.

ŞANLIURFA'DA 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Esentepe Karakolunda nöbet değişimi sırasında askeri araca PKK/YPG tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1 askeri şehit oldu 1 asker yaralandı. Yaralı asker, askeri ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınarak, terör mevzileri ateş altına alındı.

Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in (23) şehit oldu.

MSB, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yer alan hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen hain saldırı sonucunda Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in (23) şehit olduğunu açıkladı. Şanlıurfa Valiliği de sosyal medya hesabından; "Suruç'ta sınır karakolumuza hain saldırı sonucu 1 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 1 askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz" paylaşımı yapıldı.

Şehidimizin kanı yerde kalmadı... MSB duyurdu: Şanlıurfa'da 12 terörist etkisiz hale getirildi Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Mehmetçik Suruç'ta taş üstüne taş bırakmadı. Hedefler ateş altına alındı, 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. MSB yazılı açıklama yaptı.