Türkiye Gazetesi

Sadık Şide'nin cenazesi yarın Kocatepe Camii'nde öğle vakti kılınacak namazı müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

18 Kasım 1974 ila 1 Nisan 1975 ve 22 Eylül 1980 ila 13 Aralık 1983 arasında Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Şide, Türk-İş Genel Sekreterliği ve Şeker-İş Sendikası Genel Başkanlığı görevlerini de yürütmüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı:11 ilaç geri ödeme listesine alındı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1’i kanser, 1’i prematüre doğan bebeklerde kalp hastalığı tedavisinde kullanılan ve 1’i doğum sonrası aşırı kanama tedavisinde kullanılan ilaç olmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Hep çözümden yana bir tavır sergileyeceğim” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Demokratik süreç içerisinde bu mücadelelerde ben sosyal hakların korunması, geliştirilmesi açısından hep çözümden yana bir tavır sergileyeceğim” dedi.

Bakan Soylu, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic ile bir araya geldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic ile bir araya geldi.