Türkiye Gazetesi

ABD New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Vesayet Konseyi'nde "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi" düzenlendi. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada bir konuşma yaptı. Sözlerine, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teşekkürlerini iletti.

Milletleri ayakta tutan, değişime öncelik eden ve dünyaya değer katmasını sağlayan temel unsurun eğitim olduğuna işaret eden Erdoğan "güçlü toplum, güçlü ülke" idealine ancak beşeri sermayenin iyi değerlendirilmesi, nitelikli bir eğitim sürecinden geçirilmesiyle ulaşılabileceğini kaydetti.

"TÜRKİYE'DE EĞİTİM HER KADEMESİ ÜCRETSİZ"

Türkiye'nin, anaokulundan üniversiteye kadar eğitim ve öğretimin bütün kademelerini tamamen ücretsiz sunan bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

Son 20 yıldır, eğitimin yaygınlaştırılması, kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Derslik sayılarının artırılmasından öğretmen atamalarına, ücretsiz ders kitaplarından ekonomik şartları kısıtlı ailelere dönük yardımlara kadar her alanda eğitim altyapısını güçlendirmenin gayreti içindeyiz. Eğitim kurumlarını, spor salonları, dijital kütüphaneler, laboratuvarlar, akıllı tahtalarla donatarak modern imkanlara kavuşturduk.

"5 YAŞTA OKULLAŞMA ORANINI YÜZDE 93'E ÇIKARDIK"

‘4+4+4 eğitim reformu’yla zorunlu eğitimi 12 yıla çıkararak, Türkiye genelinde okullaşma oranlarını yükselttik. ‘Haydi Kızlar Okula Projemi’zle kız çocuklarımızın eğitimini teşvik ederek, okullaşma oranını yüzde 90'ların üzerine çıkardık. Okul öncesi eğitim seferberliğimiz sayesinde, 5 yaş çocukların okullaşmasını yüzde 78'den yüzde 93'e yükselttik. Önümüzdeki dönemde bunu yüzde 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz.

"MESLEKİ EĞİTİME ÖNEM VERİYORUZ"

Üzerinde titizlikle durduğumuz bir diğer konu da mesleki eğitim. Üreterek öğrenme yaklaşımıyla mesleki eğitim kurumlarımız ile sanayi bölgelerimiz arasında yakın iş birliği tesis ediyoruz. Mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübemizi diğer ülkelerle paylaşmak amacıyla Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini hayata geçirdik. Türkiye Maarif Vakfı, Afrika, Asya ve Balkanlar başta olmak üzere 49 ülkeye yayılan eğitim kurumlarıyla önemli bir boşluğu doldurdu.

"HER YIL BİNLERCE YABANCI ÖĞRENCİ BURS ALIYOR"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansımız TİKA da özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik eğitim ve teknik eğitim desteği veriyor. Türkiye burslarıyla, her yıl farklı seviyelerde binlerce öğrenciye ülkemizde ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Ülkemizde misafir ettiğimiz 4 milyonu aşkın sığınmacının çocuklarını da kendi evlatlarımızdan ayrı tutmuyor, eğitimleri için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz. Uluslararası çabalarımızın yanı sıra eğitim müfredatımızı da günümüzün ihtiyaçlarına göre güncelliyor, yeniliyoruz. Çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren aşılamak üzere K12 programına çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersini ekledik. İstikbalimizin teminatı olan evlatlarımızı vatana, millete ve tüm insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmek için gerekeni yapmaya devam ediyoruz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tüm dünyaya hitap edecek! ŞİÖ zirvesinin ardından yoğun diplomasi trafiğini ABD'de sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta bulunan BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapacak. Erdoğan, yarın yapılması planlanan konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl sevkiyatı terörle mücadele, Yunanistan ile gerilim gibi pek çok kritik konuda dünyaya mesajlar verecek.