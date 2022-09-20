Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de açıklamalarda bulunuyor. İşte açıklamasından satır başları;

> "Putin'le de Zelenskiy'le de görüşüyoruz. Bir liderin tarafında olmakla değil, her iki liderle görüşerek neticeye varmanın gayreti içerisinde olmamız lazım.

> Biz dünyanın parçasıyız, ne Doğu'nun ne Batı'nın. Ama Avrupa Birliği 52 yıldır bizi devamlı oyalamıştır, bizi ne yazık ki hala üye yapmamıştır.

> F-16 konusunda eğer biz Amerika'dan istediğimiz neticeyi alamazsak ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız.

> Seçimleri kazanma noktasında endişemiz yok. Meydanların dilini iyi bilirim. Halkımızın teveccühü devam ettikçe bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatif yok."

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