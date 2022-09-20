Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nden, ABD’nin New York kentine uzanan yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bazı temaslarda bulunacak. Geçtiğimiz gün yoğun programına ara veren Erdoğan, Central Park’ta yürüyüş yapmış vatandaşlarla bir araya gelmişti.

ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

Seyahatinde Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor.

TÜRK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

BM 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerikan PBS'ye önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Amerikan PBS kanalında değerlendirmelerde bulunurken Rusya-Ukrayna savaşında 200 rehinenin takası konusunda da müjdeyi verdi.