Türkiye Gazetesi

Hain terör örgütü PKK hem yurt içinde hem de sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla resmen köşeye sıkıştı. Operasyonlar kapsamında hain terör örgütü mensupları teröristler kahraman Mehmetçik tarafından tek tek etkisiz hale getiriliyor. Gün geçtikçe PKK'ya vurulan darbeler artarken eylem hazırlığı yapanlar ise harekete geçmeden etkisiz hale getiriliyor. Kahraman Mehmetçiğin bölücü terörle mücadelesi devam ederken bir darbe haberi de Diyarbakır'dan geldi.

İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da Eren Abluka operasyonları kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Eren Abluka-34 operasyonu kapsamında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Dicle ilçesi Görese dağı kırsalında 20 Eylül günü, J-SİHA, ANKA ve Atak Helikopter desteğinde JÖH ve Jandarma Asayiş Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Hakkari'de Eren Abluka-37 operasyonu ile PKK'ya darbe! Cephanelikleri çökertildi İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari Kazan Vadisi’nde 610 Personelin Katılımıyla Eren Abluka-37 Operasyonu Başlatıldı. Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'nın çok sayıda silah ve mühimmatının bulunduğu cephanelik ele geçirildi.

Son dakika haberi... Muş'ta Eren Abluka-36 operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı tarafından Muş'ta 513 personelin katılımıyla Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı.

Eren Abluka terörün finans kaynağını kurutuyor! Diyarbakır'da 1 milyon kök kenevir ele geçirildi "Eren Abluka-34 Narkoterör Operasyonları" Diyarbakır'da devam ederken 29'uncu gününde 65 ayrı noktada hain terör örgütünün finans kaynağı olan 1 milyon 493 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Böylelikle terörün finans kaynağı ağır darbe almış oldu.