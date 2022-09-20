Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın özellikleri ile dünyanın sayılı orduları arasında yer aldığını, daima görevinin başında ve milletinin emrinde olduğunu vurgulamak amacıyla kamu spotları hazırlandı.

GÖRÜNTÜLER NEFES KESTİ

Görevi başındaki Mehmetçiğin icra ettiği görevlerin yer aldığı kamu spotunda nefes kesen görüntüler yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a rap müzikli destek! Kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan gerginliğin ardından Azerbaycan’a rap müzikli klip ile destek verdi.