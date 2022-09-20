Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ili kapsayan fırtına uyarısı yapıldı. Yarın sabah saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında beklenen şiddetli rüzgar ve fırtınaya karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı.

50 İLA 70 KM/SAAT HIZINDA OLMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum'da güney yönlerden esecek rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde olacağı belirtildi. Açıklamada, çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de kaydedildi.

AFAD DA UYARDI

Söz konusu fırtınayla ilgili bir uyarı da AFAD'dan geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada 'Gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.'' ifadeleri kullanıldı.

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