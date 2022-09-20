Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz mart ayında boş bir arazide bulunan Nisa bebek tüm Türkiye'nin yüreğini dağlamıştı. Olay yerine giden sağlık ekibinin içinde yer alan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebek, ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine kaldırılmıştı. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bakımevine gönderilen Nisa bebek solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle hastaneye tekrar kaldırılmıştı.

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ebru S. katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Tunahan Erol, sanığın olay günü kendini idare edemeyecek durumdaki kızını battaniyeye sarıp puset içerisinde bıraktığını anımsattı.

'BEBEK İLE KİMSE İLGİLENMEDİ'

Mütalaaya karşı ve son savunması sorulan sanık ise, kadın sığınma evinde bebek ile kimsenin ilgilenmediğini savunarak, bebeği oraya bırakıp bırakmamakla ilgili de kimsenin kendisine bir şey sormadığını öne sürdü. Sanık avukatları ise, mütalaaya karşı süre talebinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına katılan Avukatı Melike Gerek de sanığın doğumdan sonra bebeği koruma kurumlarına bırakabileceği hususunda bilgilendirildiğini ifade ederek, Ebru S'nin ise teyzesinde kaldığını ve bebeğine kendisinin bakabileceği yönünde beyanda bulunduğunu aktardı. Mağdur bebeğin avukatı Sümeyye Gül ise mütalaaya katıldıklarını anlatarak, sanığın "terk" suçunu işlediğini ve üst hadden cezalandırılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatların mütalaaya karşı ek süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Ebru S'nin "terk" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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