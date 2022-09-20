Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Van’da tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Kirişci, tarımda yılın ilk 8 ayında 21.5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını ve rakamın da bir rekor olduğunu söyledi. Bu sene için hedeflerinin 30 milyar doların üzeri olduğunu vurgulayan Kirişçi, çiftçi kayıt sistemiyle ilgili de konuştu.

Sisteme e-Devlet üzerinden ulaşılabileceğini vurgulayan Bakan Vahit Kirişçi "Ektiğimiz buğdayın, arpanın, bu yılın mahsulünü kaldırdık. Normal şartlarda 2023'ün ilk üç ayına çekmiştik. Büyük bir gayret göstererek bununla yetinmeyeceğiz. Bu, ilk üç ayda verdiğimiz desteği 6 ay öne çekeceğiz. Ayın sonu ya da en geç gelecek ayın başında mazot ve gübre desteklerini bir banka kartına yükleyeceğiz. Bu kartları da sizlere vereceğiz. Böylelikle mazot ve gübre alımı konusunda nakit sıkıntısı çeken üreticimize kısmi katkıda bulunmuş olacağız. Esas daha büyük katkımız var; Ziraat Bankası'nın verdiği 100 bin lira tutarında limiti olan sübvansiyonlu krediyi 200 bin liraya çıkarıyoruz. Bunun 100 bin liralık kısmını yani yüzde 50'sini karta yükleyeceğiz. Sadece mazot ve gübre alımında kullanılacak. Üreticimiz böylelikle tarlasına giderken ekim yapmadan önce bir şekilde bir tefeciye veyahut bizim oralarda, 'Ürünü hasat ettiğimde sana bunun karşılığında bir ton buğday vereceğim' denir. Dolayısıyla bu tür uygulamalara son verip bu ihtiyacı da doğrudan karşılamış olacağız" ifadelerini kullandı.

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