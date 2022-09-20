Türkiye Gazetesi

Cezaevlerinde kalan 315 bin mahkumun devlete olan yükü giderek artarken, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin de sık sık gündeme getirdiği ‘mahkumlara af yasası’, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın sosyal medya açıklamları ile bir kez daha alevlendi.

Yıldız Twitter hesabından, "af görüşmeleri" için Adelet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Açıklamasında "İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini sayın Adalet Bakanımıza bugün anlatacağım" diyen Yıldız, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için bir açıklama daha yaparak, “Sayın Adalet Bakanına izah edeceğim husus, sadece müddetnamelerin düzenlenmesinde il’den il’e farklı uygulamalara meydan verilmemesiyle ilgilidir.” diye belirtti.

GENEL AF ÇIKARSA NE OLUR?

Türk Ceza Kanunu'nun 65. maddesine göre, genel af halinde, kamu davaları düşüyor, hükme varılan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkıyor.

Eğer özel bir af çıkarsa, adli suçlarda infaz süresleri yarı yarıya düşülebilir, kapalı cezaevinde kalıme süresi kısalıp, denetimli serbestlik süresi uzatılabilir

‘RAHŞAN AFFI’NIN ÜZERİNDEN 22 YIL GEÇTİ

22 Aralık 2000’de Rahşan Ecevit'in önerisiyle çıkarılan Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası’nın üzerinden yaklaşık 22 yıl geçti. Devlete karşı işlenen suçlar dışındaki suçlara erteleme veya şartlı salıverme getiren yasadan sonra bugüne kadar çeşitli infaz düzenlemeleri yapıldı ancak kamuoyunda "Rahşan Affı" olarak bilinen ‘Genel Af’ bağlamında bir yasa çıkarılmadı.

AF Yasası Son Durum, İnfaz Yasası çıktı mı son dakika? AF yasası Ne Zaman çıkacak? AF yasası son durum, af yasası çıktı mı? Af yasası ne zaman çıkacak? aramaları sürüyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte Af yasası son durum, af yasası çıktı mı son dakika? Af yasası ne zaman çıkacak? soruları sorulmaya başlandı. İlk yargı paketi Meclis'ten geçerken şimdi ikinci yargı paketi için bekleyiş sürüyor. Peki, Af yasası son durum nedir? Af yasası ne zaman çıkacak?

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Af yasası ile ilgili kanun teklifimizi beklemeye aldık Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim" dedi.

MHP'den EYT emeklilikte yaşa takılanlar ve af teklifi açıklaması | Af yasası çıkacak mı? EYT SON DURUM Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve af teklifi/af yasası son zamanların en çok tartışılan konuları arasında yer alıyor. Son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı TGRT Haber'e konuştu. EYT ve af teklifi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kalaycı, binlerce kişinin yakından takip ettiği konu ile ilgili son gelişmeleri aktardı. EYT son durum, emeklilikte son dakika, af çıkacak mı, af yasası son durum gibi merak edilenlere dair işte son açıklama...