Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Infantino'yu kabul etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖZEL HEDİYE

FIFA Başkanı Infantino, kabulde üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu, Katar'da yapılacak FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye etti. Infantino, bu toptan sadece bir tane üretildiğini söyledi. Topu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başka yok yani. Üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazıyor." diyerek yazıyı kameralara gösterdi.

"SEN OYNARSAN BEN DE OYNARIM"

Topla kafa vuruşu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Infantino'nun sorusu üzerine Dünya Kupası'nın oynanacağı Katar'a gideceğini söyledi. Infantino'nun "Orada oynarsınız da" demesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl oynayacağız ki sen oynayacak mısın? Sen oynarsan ben de oynarım. Ona göre hazırlıklı geleyim" cevabını verdi.

Gianni Infantino'nun "Tabii ki, aynı takımdayız" cevabı üzerine Erdoğan, "Temim'de (Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani) oynayacak mı?" dedi. Infantino'nun bunun üzerine, "O tenis oynuyor ama o sorun değil." demesi gülüşmelere neden oldu.

LİDERLERİN FUTBOL SOHBETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı İnfantino'nun görüşmeden ayrıldığı sırada İsrail Başbakanı Yair Lapid'in gelmesi üzerine İnfantino ve Lapid'i tanıştırdı. Bu sırada yapılan futbol sohbetinde Lapid, Türkiye'nin iyi futbol takımları olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuttuğu takımı sordu. Erdoğan, "Bir numara milli takım" cevabını verdi. Lapid, "İsrail'in Fenerbahçe ile kötü hatıraları var, çünkü bizi hep yeniyorlardı" ifadesini kullanırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen İsrailli futbolcu Haim Revivo'yu hatırlatarak, "Revivo çok iyi bir oyuncuydu." dedi.

Reuters muhabirine görüşme cevabı: O Biden ise Ben de Erdoğan'ım BM Genel Kurul toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin "ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi diler miydiniz?' sorusuna "Yok, o Biden ise Ben de Erdoğan'ım" şeklinde cevap verdi.

Erdoğan'dan, BM Zirvesi sonrası diplomasi trafiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, zirve sonrası İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Japonya Başbakanı Kishida ile ayrı ayrı görüştü.