Türkiye Gazetesi

Elâzığlılar, CHP’lilerin ‘İHA ve SİHA üretimi duracak’, ‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ sözlerini hatırlatarak, ‘Kılıçdaroğlu buna cevap verebilir mi?’ diye sordu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP lideri, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için hazırlanan ve ‘Selahattin Demirtaş’ın göğsüne şeref madalyası takacağım’ yazılı afişin önüne geçerek, “Biz barışacağız” dedi. Afişlerin vatandaşların kalbini kırdığını öne süren Kılıçdaroğlu, “Birileri kendilerini Elâzığlı yerine koyup o pankartları basıyorlar, sırf kışkırtmak için insanları. Yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor” ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç, CHP liderine tepki göstererek “Kılıçdaroğlu, yedinci ortağına mesaj verirken şehitlerimizin kemiklerini sızlattı” dedi.

EPDK’den Kılıçdaroğlu’nun “elektriğe çökme vergisi” ifadesine cevap: “Gerçekle hiçbir ilişkisi yoktur” Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği hakkındaki, “elektriğe çökme vergisi” ifadesine ilişkin, “Haksız bir ithamdır ve gerçekle hiçbir ilgisi yoktur” açıklaması yapıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması: Tanıdığınız bir isim olacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı programda 2023 seçimlerini ve cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını belirledi mi?” sorusuna 6'lı masadaki liderlerle fikir birliği yapacaklarını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, adayın sürpriz olmayacağını da ekledi.