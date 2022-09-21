Türkiye Gazetesi

Gece vakti yapılan operasyonla köşeye sıkışan torbacıların ellerindeki zehirleri yok etmek için kullandıkları yöntem pes dedirtti. İzmir'de zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında torbacılar için harekete geçildi. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, “b” olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik yapmış oldukları saha ve istihbari çalışmalar neticesinde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden Irmak Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi adresinde bulunan bir eve operasyon düzenledi.

6. KATTAN AŞAĞI ATTILAR AMA KURTULAMADILAR

Ekiplerin kapıya dayandığını fark eden ve içeriye gireceklerini anlayan T.N. (22) ile Y.İ.E. (21), poşet ve torba içerisindeki esrar maddelerini ve uyuşturucu satışından elde ettikleri bir miktar parayı bulundukları 6. katın balkonundan ve camından aşağıya attı.

Operasyonda 11 kilo 654 gram skunk maddesi ve bin 526 adet lyrica isimli sentetik hap ele geçirilirdi.Fotoğraf-İHA

12 KİLOGRAMA YAKIN UYUŞTURUCU MADDESİ VE YÜZLERCE HAP

Bunun üzerine ekipler site içerisinde bulunan dış alanda yapılan çalışmalar sonucunda esrar maddelerini ve paraları toplayarak muhafaza altına aldı. Akabinde daire içerisinde de yapılan çalışmalarda ise farklı poşetler içerisinde 11 kilo 654 gram skunk ve bin 526 adet lyrica isimli sentetik hap ele geçirildi.

Öte yandan, yakalanan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Gençleri zehirleyecekti! Bağcılar'da torbacı sokak ortasında yakayı ele verdi Bağcılar’da polis ekipleri sokakta denetim yaparken uyuşturucu satan bir şahsı suçüstü yakaladı. Yakayı ele veren şahsın motosikletinde polisler arama yaptı ve toplam 351 gram marihuana, 2 adet hassas terazi, 7 bin 55 TL , çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi. Zehir taciri sevk edildiği merciler tarafından cezaevine gönderildi.

Torbacıların uyuşturucu kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Ümraniye’de uyuşturucu satan iki torbacı, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

İstanbul'da torbacılara şafak operasyonu! Polisi görünce pencereden aşağı attı ama kaçamadı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, torbacılara yönelik düzenlediği şafak operasyonunda, polisin geldiğini gören evdeki şüpheli, uyuşturucu dolu torbayı pencereden aşağı attı. Ekipler tarafından aynı adreste iki tabanca ele geçirildi.