Türkiye Gazetesi

Kısmi seferberlik nedir? Rusya kısmi seferberlik ne demek? Rusya Devlet Başkanı Putin’in ilan ettiği kısmi seferberliğin ardından kısmi seferberlik kavramı ile ilgili arama motorlarında araştırma yapılıyor. Kısmi seferberlik ne demek sorusunun cevabı da merak ediliyor.

PUTİN’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, askeri kısmi seferberlik ilan etti. Putin, Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini söyledi.

Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini savunarak, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil" dedi.

KISMİ SEFERBERLİK NEDİR?

Seferberlik; ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır hale getiren, ekonomi ve yönetimi savaş gereklerine uyacak duruma getiren hazırlıkların ve önlemlerin tümü olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda seferberlik bu durumun ilan edildiği ya da savaşın devam ettiği döneme deniliyor.

Kısmi seferberlik; ülkenin bir ya da daha çok bölgesinde uygulanan ve tüm güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberlik olarak geçiyor.

Genel seferberlik ise ülkeye karşı tehdidin karşılanması, tüm güçlerin ve kaynakların kullanılabilmesi adına ülkenin tamamında uygulanan bir seferberlik olarak biliniyor.

Son dakika... Putin'den Rusya'da seferberlik ilanında nükleer tehdit: Blöf yapmıyorum Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin, ulusa sesleniş konuşmasında kısmi seferberlik ilan etti. Putin, Batı'nın amacının Rusya'yı bölmek olduğunu söyledi ve Rusya'nın topraklarını bölmek için her türlü silahı kullanabileceğini vurguladı.