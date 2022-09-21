Türkiye Gazetesi

Ekrem İmamoğlu davası ne oldu? 21 Eylül’de görülen Ekrem İmamoğlu dava sonucu nedir? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptalinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. İmamoğlu'na 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasının istendiği davanın sonucu araştırılıyor. Peki; Ekrem İmamoğlu dava sonucu nedir? Ekrem İmamoğlu davası ne oldu?

EKREM İMAMOĞLU DAVA SONUCU NEDİR?

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek davada ara karar çıkması bekleniyordu.

Ekrem İmamoğlu davası 11 Kasım’a ertelendi.

REDDİ HAKİM TALEBİNE RET

Hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İmamoğlu’nun avukatları mahkemede reddihâkim talebinde bulunmuştu. Mahkeme, hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durumun mevcut olmadığını, taleplerinin reddedilmesinden dolayı bu yola başvurulduğunu ve yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, sanık avukatının reddihâkim talebinin reddine karar vermişti.

SİYASİ YASAK GELEBİLİR

Hakkında 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilen Ekrem İmamoğlu, kendisine iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ‘‘siyaset yasağı’’ ile karşı karşıya kalacak.

1 HAZİRAN'DA KARAR BEKLENİYORDU

28 Nisan’da yapılan duruşmada savcının mütalaasını vermesi nedeniyle 1 Haziran’da yapılan son duruşmada mahkemenin karar vermesi bekleniyordu. 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hüseyin Zengin, İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat’ın tanık dinlenmesi ve delillerinin incelenmesi yönündeki talebini dikkate alarak duruşmayı 21 Eylül'e ertelemişti.