Türkiye Gazetesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması 11 Kasım’a ertelendi.

DAVA BUGÜN GÖRÜLDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Anadolu Adliyesi’nde görülen duruşma öncesi ‘toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü’ yasağı getirildi.

Dava, tanıkların dinlenmesi için 11 Kasım Cuma gününe ertelendi.

İDDİANAMENİN GEÇMİŞİ

İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede o dönem Yüksek Seçim Kurulu’nda çalışan Emekli YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtilmişti.

İMAMOĞLU'NA 4 YIL 1 AY HAPİS İSTEMİ

İddianamede, İmamoğlu’nun “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapsi ile seçme ve seçilme haklarından mahrumiyeti istenmişti.

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