Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik mücadele devam ederken operasyon ve çalışmalarla FETÖ'cüler tek tek yakalanıyor. FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu' hakkında sonuç belli oldu. Tutuksuz sanık Şükrü Yıldırır'ın 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Şükrü Yıldırır, avukatıyla katıldı.

Duruşmanın biteceği gerekçesiyle son sözü sorulan sanık Yıldırır, söyleyecek bir şeyinin olmadığını söyleyerek beraatını talep etti.

3 YIL CEZAYA ÇARPTIRILDI

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şükrü Yıldırır’ı, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Muğla'da uzman çavuşla tartışmıştı...FETÖ sanığı doktor için istenen ceza belli oldu Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne giden bir uzman çavuş bir diğer doktorla tartışmıştı. Bunun ardından uzman çavuşun doktoru darbettiği öne sürülmüştü. Kameraların incelenmesi sonucu uzman çavuşun suçsuz olduğu ortaya çıkmıştı. Öte yandan uzan çavuşa iftira atan doktor memurluktan ihraç edildi ve FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

28 yıllık faili meçhul cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! FETÖ'cü polis her şeyi gizlemiş Konya'da polis ekipleri 28 yıl önce işlenip kayıtlara faili meçhul olarak geçen Mehmet Ali Atıcı’nın dosyasını tozlu raflardan indirdi. Bu dosya için özel bir ekip kuruldu. Kurulan ekip olayı aydınlattı ve FETÖ'cü br polisin cinayeti gizlediği ortaya çıktı. FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla ihraç edilen eski polisin gizlediği 28 yıl önce işlenen cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

FETÖ'nün firari mahrem imamı Ömer Yolalan 5 yıl sonra yakalandı Terör örgütü FETÖ'nün emniyet mahrem imamlarından firari Ömer Yolalan, 5 yıl sonra kıskıvrak yakalandı.