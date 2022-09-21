Türkiye Gazetesi

Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsünde bulunan yemekhanede yangın çıkmıştı. Hızla büyüyen yangının ardından yemekhane boşaltılmış ve ekipler hızla müdahale etmişti. O panik dolu anlarda bölgeye giden İHA muhabirleri Çağrı Korkmaz ve Ertuğrul Polat, yangını görüntülemek istemiş ancak özel güvenlik görevlisinin saldırısıyla karşılaşmışlardı. O özel güvenlik hakkında harekete geçildi.

İHA muhabirine saldıran özel güvenlik hakkında idari soruşturma başlatıldı. Öte yandan saldırı ile ilgili DAGC ve EGC’den kınama metni yayınlandı.

'SALDIRGANLARIN HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMESİNİN SAĞLANMASINI İSTİYORUZ'

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:

Atatürk Üniversitesi kampüsündeki merkezi yemekhanede çıkan yangını görüntülemek için bölgeye giden İhlas Haber Ajansı muhabirleri Çağrı Korkmaz ve Ertuğrul Polat, görevlerini yaptıkları sırada bir özel güvenlik görevlisinin saldırısına uğramışlardır. Gazeteci arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Amacı sadece kamuoyunu bilgilendirmek olan gazetecilerin, hiçbir baskı altında kalmadan ve saldırıya uğrama riski yaşamadan görevlerini yapmaları gerekirken, bu tarz saldırı, tehdit ve hakaretle karşı karşıya kalması asla kabul edilemez. Çirkin saldırıyı kınıyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasını bekliyoruz.”

'KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM'

Erzurum Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada ise “Atatürk Üniversitesi öğrenci yemekhanesinde çıkan yangın sebebiyle olay yerinde görevlerini yapmak için bulunan İHA muhabiri meslektaşlarımız Çağlar Korkmaz ve Ertuğrul Polat, ne yazık ki özel güvenlik çalışan tarafından çirkin bir saldırıya maruz kalmıştır. Görevi kamuoyunun bilgi edinme hakkını temin etmek ve aydınlatmak olan gazetecilerin bu tür saldırı ve çirkin yaklaşımlarla karşı karşıya kalıyor olmaları elbette kabul edilemez bir durumdur. Kaldı ki, söz konusu çirkin saldırı yaşandıktan hemen sonra cemiyetimizce Rektör Prof. Dr. Sayın Ömer Çomaklı ile iletişime geçilmiş ve bu olaydan duyulan üzüntü bizzat Sayın Çomaklı’ya da ifade edilmiştir.

Değerli hocamızın gerekli hassasiyeti göstereceğine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, habercilere karşı sergilenen her türlü çirkin saldırı ve girişimi kınadığımızı belirtmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

ÜNİVERSİTE REKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili özel güvenlik hakkında idari soruşturma başlatıldığını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “Olayla ilgili büyük üzüntü duyduk. Olay da yer alan kişi hakkında Rektörlüğümüzce idari soruşturma başlatılmıştır” açıklamasında bulundu.

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