Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde devam ederken kahraman Mehmetçik hain ve bölücü terör örgütü PKK'ya bulundukları inleri dar ediyor. Operasyon sürerken Irak'ın kuzeyinden acı haberi Bakanlık duyurdu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nun sürdüğü üs bölgelerinden birine teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Eylül 2022 tarihinde, bir üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm. Onb. Muhammed KARAÇAM şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Pençe Kilit Operasyonu'nda 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Acı haberi MSB duyurdu: Pençe Kilit'te şehit sayısı 4'e yükseldi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin iste yaralandığını duyurmuştu. Bakanlıktan gelen son dakika açıklamasında hastanede tedavi altına alınan 4 askerden 2'sinin daha şehit olduğu açıklandı.

Pençe Kilit'te 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.