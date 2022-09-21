Türkiye Gazetesi

Mahsa Amini kimdir? Mahsa Amini neden öldü? Polisin sert müdahalesi sonrası hayatını kaybettiği iddia edilen Mahsa Amini, İran’da olaylara yol açtı. İran’da binlerce protestocu genç kadının ölümünde polis şiddetini işaret etti. Görgü tanıklarına göre polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini sonrasında hayatını kaybetti.

MAHSA AMİNİ KİMDİR?

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini, 13 Eylül Salı günü Tahran'da ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komaya girmiş, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde protestolar devam ederken, İran Enformasyon ve Komünikasyon Teknolojisi Bakanı Issa Zarepour, İran'da internet erişiminin kesintiye uğrayabileceğini söyleyerek, "Güvenlik sorunları ve şu anda ülkede devam eden protestolar nedeniyle, internet kısıtlamalarına karar verilebilir ve uygulanabilir" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise bugün katıldığı İran-Irak Savaşı anma etkinliğinde, İranlılara Batılı güçlerin aldatmacasına düşmemeleri konusunda uyarıda bulunurken, Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesi ve olayın ardından ülkede devam eden protestolara ilişkin ise açıklama yapmadı.

MAHSA AMİNİ NEDEN ÖLDÜ?

Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Tahran Emniyet Müdürlüğü’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, Amini'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ve kendisine yönelik herhangi bir fiziki temasın olmadığı belirtilmişti.

CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

İran'ın başkenti Tahran'da Mahsa Amini’nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınması ve sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarda bilanço ağırlaşıyor. Kirmanşah kenti savcısı Şehram Kerami, kentte dün gece meydana gelen protestolarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kerami, “Ayrıca yaşanan çatışmalar sırasında 25 protestocu ve polisin yanı sıra protestocuların saldırısına uğrayan insanlar da yaralandı” ifadelerini kullandı.

Resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaya göre, emniyet güçleri ile göstericiler arasında yaşanan çatışmada Kürdistan’da 3, Kirmanşah’da 2 ve Şiraz’da 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Amini'nin hayatını kaybetmesi ülke genelinde tepkilere neden olmuş, protestolar başlamıştı.