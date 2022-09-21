Türkiye Gazetesi

Hain terör örgütleri ile mücadele her yerde devam ediyor. Kahraman Mehmetçik operasyonlarla teröristlerin adeta tepesine çöküyor ve dağları onlara dar ediyor. Yapılan operasyonlar kapsamında hain terör örgütlerinin cephaneliğine adeta darbe vuruldu.

Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

TERÖRÜN CEPHANELİĞİNE DARBE

Operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait 15 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 tanksavar silahı, 1 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet makinalı tabanca, 1 adet HK-33 piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, çok sayıda bombaatar mühimmatı, 5,56 mm ve 7,62 mm çapında mühimmat, sabit merkez telsiz, termal kıyafetler, 1 adet mesafe ölçer ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Son Dakika...Teröristlere bir darbe daha! PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonu kapsamında PKK'lılara ait mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Operasyon bölgesinde PKK’lı teröristlere ait iki mağara tespit edilirken çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi." denildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu, çok sayıda mühimmat ele geçirildi İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-7 operasyonları kapsamında çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Teröre ‘Eren Abluka’ darbesi! Silopi’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi İçişleri Bakanlığı açıkladı. İstihbarata dayalı olarak Silopi ilçesinde düzenlenen Eren Abluka-17" operasyonuyla toprağa gömülü vaziyette 14 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve 5 adet el bombası ele geçirildi.