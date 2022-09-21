Türkiye Gazetesi

Denizli’de düşen helikopter özelliği nedir? Denizli’de düşen yangın helikopter özellikleri merak ediliyor. Kastamonu’dan Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına gitmek üzere yola çıkan helikopter Denizli’nin Çardak ilçesinde düştü. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü. Peki; Denizli’de düşen helikopter özelliği nedir?

DENİZLİ'DE DÜŞEN HELİKOPTER ÖZELLİĞİ NEDİR?

Helikopterin hangi tip bir yangın söndürme helikopteri olduğu henüz belli olmadı. Helikopterin Rusya'ya ait olduğu belirlendi.

Rus yangın uçaklarına göre daha fazla su kaynağından yararlanan helikopterler ise, 1 saatte ortalama 8 defa su atarak toplam 20 ton suyu yangına müdahale kullanabilmektedir.

Tıpkı uçaklar gibi helikopterlerin kapasitesi de farklılık göstermektedir. Mİ-8 genel maksat helikopterinin kapasitesi 2,5 ton, CH-47 Chinook ise 7,5 ton ile 10 ton arasında aktarım yapabilmektedir. Kamov yangın helikopteri ise3,5 ton su atabilme özelliğine sahiptir. Uçakların 1 saatte iki defa 4'er tondan 8 ton su ikmali yapabilmesine karşın helikopterler bir saatte ortalama 8 defa ve her seferinde 2,5 tondan 20 ton su ikmali yapabiliyor.

NE OLDU?

Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.