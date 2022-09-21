İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik mobil uygulamasından yapılan duyuruda, "22.09.2022 tarihinde Yeni Galata Köprüsü 01.30-04.30, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Bardaktan dökülen su bile yukarı doğru akıyor... Yer çekimi olmayan yolda sürücüler şaştı kaldı Dünya üzerinde yer çekiminin olmadığı bir yol olduğunu duymuş muydunuz? Umman'da yer çekimi olmadığı iddia edilen bir yol araç sürücülerini şaşkına çeviriyor. Sürücüler yoldan geçmek için sıraya giriyor.
Sürücüleri sevindirecek haber: Brent petrolde ibre tersine döndü: Motorine büyük indirim bekleniyor Bir süredir yukarı yönlü grafik çizen brent petrolde ibre tersine döndü. Brent petrolün varilinin uluslararası piyasalarda 91,36 dolardan işlem görmesinin ardından akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Sürücüleri üzecek haber... Brent petrolde ibre yukarı döndü! Akaryakıta zam göründü Brent petrol geçtiğimiz hafta resesyon endişesi ile çakılarak, 87 dolara kadar geriledi. Sert düşüş sonrası indirim haberleri art arda gelirken, ibre bu hafta tersine döndü. Brent petrol, haftanın ilk gününde 95 dolara kadar çıktı. Güne 92,35 dolar ile başlayan Brent petrol, şu sıralar yüzde 2,12 artışla 94,81 dolardan işlem görürken, söz konusu gelişme zam endişesi oluşturdu. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve brent petrolde son durum...